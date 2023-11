Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 25.11. - 26.11.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 25.11.2023, gegen 21:00 Uhr befuhr ein 37jähriger Molberger mit seinem PKW den Wallfahrtsweg in Cloppenburg, obwohl er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Sperrung der B213 Am Samstagmorgen, 25.11.2023, um 05:25 Uhr befuhr ein 64jähriger Fahrer aus Russland mit seinem Sattelzug die B213 aus Richtung Löningen kommend in Richtung Cloppenburg. In Höhe des Parkplatzes Stapelfeld geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in der Berme stehen. Der Sattelzug musste durch eine Spezialfirma mit einem Kran geborgen werden, die B213 war für diesen Zeitraum in Richtung Cloppenburg voll gesperrt. An dem Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Samstag, 25.11.2023, um 04:50 Uhr wollte ein 36jähriger aus Lastrup auf dem Parkplatz einer Diskothek am Industriezubringer in Cloppenburg seinen PKW aus einer Parklücke ausfahren. Dabei stieß er gegen ein weiteres Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

