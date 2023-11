Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

Zwischen Freitag, 24. November 2023, 13.00 Uhr, und Montag, 27. November 2023, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Schleusenstraße beide amtlichen Kennzeichen eines Ford Transit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Montag, 27. November 2023, kam es gegen 12.35 Uhr Am Kirchplatz zu einem Verkehrsunfall: Eine 21-jährige Frau aus Bösel befuhr mit ihrem PKW die Garreler Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Als sie sich auf der Höhe der für sie ausgeschalteten Bedarfsampel Am Kirchplatz befand, querte plötzlich ein 10-jähriger Junge mit einem Fahrrad die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Kind leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Barßel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. November 2023, um 07.10 Uhr, befuhr ein 20-jähriger aus Barßel mit seinem PKW die Kortemoorstraße aus Harkebrügge kommend in Fahrtrichtung Scheps. In einer langgezogenen Kurve kam ihm auf seiner Fahrspur ein LKW entgegen. Dieser schnitt die Kurve, sodass der 20-Jährige nach rechts in die Leitplanke ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Friesoythe OT Edewechterdamm - Verkehrsunfall mit schwer verletztem LKW-Fahrer

Am Dienstag, 28. November 2023, kam es gegen 08.20 Uhr im Baustellenbereich der Bundesstraße B401 Zwischen Edewechterdamm und Kampe zu einem Verkehrsunfall: Ein 55-jähriger Fahrer einer Zugmaschine samt Anhänger beabsichtigte, sein Gespann innerhalb des Baustellenbereiches zu wenden, um seine Ladung (Schotter für die neue Fahrbahn) abzuladen. Zu diesem Zweck fuhr er über den rechtsseitigen Gehweg, geriet aber zu weit nach rechts, wodurch sein Gespann auf die Berme geriet und die Fahrzeugkombination vollständig auf die rechte Seite kippte. Hierdurch wurde der 55-Jährige in seinem Führerhaus schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 11.000 Euro beziffert.

