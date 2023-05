POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Gartenparzelle

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch (17.05.2023) auf Donnerstag (18.05.2023) in eine Gartenparzelle einer Kleingartenanlage im Ostring ein. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand nichts. Durch den Einbruch entstand jedoch ein Sachschaden von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

