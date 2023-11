Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Zeugenaufruf nach versuchtem schweren Raub auf Geschäft

Am Montag, 27. November 2023, kam es gegen 17.00 Uhr in einem Sonderpostengeschäft in der Großen Straße zu einem Überfall: Ein bislang unbekannter Mann forderte unter Vorhalt eines Messers an der Kasse von einer 46-jährigen Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Nachdem diese nicht auf seine Forderung einging, verließ der Täter das Geschäft ohne Beute in unbekannte Richtung. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - ca 1,80m groß, - athletische Statur, - ca. 30 Jahre alt, - bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, die er über eine hellgraue Cappy gezogen hatte, schwarze Sonnen-/Skibrille, schwarze Jogginghose mit weißem Band, sowie weißem, seitlichem Schriftzug am rechten Hosenbein und weißen Turnschuhen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Bauchtasche

Am Donnerstag, 23. November 2023, zwischen 18.25 Uhr und 18.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Küstermeyerstraße die Bauchtasche samt Inhalt einer 19-jährigen Lohnerin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Am Sonntag, 26. November 2023, zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Gaststätte in der Burgstraße die Handtasche samt Inhalt einer 28-Jährigen aus Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Bakum - Zeugenaufruf nach Einbruch in Grundschule

Zwischen Sonntag, 26. November 2023, 13.00 Uhr, und Montag, 27. November 2023, 06.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Grundschule im Hopfenweg ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter Tel.: (04446) 959710 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstählen von Pedelecs

Am Donnerstag, 23. November 2023, zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Marienstraße das blaue Pedelec STEVENS E-Courier Plus einer 56-jährigen Frau aus Lohne. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 28 Zoll, eine Rahmengröße von 56 cm und verfügt über eine 5- Gang-Nabenschaltung. Schutzbleche, Sattel und Felgen sind schwarz. Auf der rechten Seite war eine Satteltasche angebracht- Das Pedelec war im Tatzeitraum vor einem dortigen Seniorenheim abgestellt. Am Sonntag, 26. November 2023, zwischen 19.30 Uhr und 21.15 Uhr, wurde in der Marktstraße das silberne FALTER Pedelec E9.8FL WavePerformance Line CX eines 28-jährigen Lohners entwendet. Dieses war an einem Fahrradstand vor einem Imbiss abgestellt. Es hat eine Reifengröße von 28 Zoll und eine 5-Gang-Kettenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Am Montag, 27. November 2023, randalierten gegen 03.00 Uhr bislang unbekannte Personen vor einer Hauseingangstür in der Märschendorfer Straße. Diese wurde hierdurch beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt auch hier die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 27. November 2023, gegen 14.50 Uhr, wurde eine 70-jährige Fahrzeugführerin aus Lohne einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Eine Kontrolle ihres Atemalkoholgehaltes ergab einen Wert von 1,11 Promille. Der 70-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt und ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. November 2023, zwischen 08.45 Uhr und 09.00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Keetstraße vermutlich beim Rangieren gegen das Heck eines dort auf einem Parkplatz abgestellten schwarzen KIA Sorento einer 36-Jährigen aus Lohne. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Damme - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. November 2023, um 06.30 Uhr, befuhr ein 75-Jähriger aus Damme mit seinem PKW die Steinfelder Straße von Damme in Richtung Steinfeld. Im Streckenverlauf kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Dieser überfuhr die Mittellinie, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne Angabe seiner Personalien. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta OT Langförden - Zeugenaufruf nach Einbruch in Schulgebäude

Von Sonntag, 26. November 2023, 19.00 Uhr, bis Montag, 27. November 2023, 05.00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude der Grundschule Langförden in der Schulstraße ein und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Einbruchversuch in Kindergarten

Von Samstag, 25. November 2023, 18.00 Uhr, bis Montag, 27. November 2023, 08.05 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten des Kindergartens in Telbrake einzudringen. Es blieb beim Versuch. Das Gebäude wurde nicht betreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 25. November 2023, zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Quakenbrücker Straße vermutlich beim Rangieren gegen den dort abgestellten weißen FORD FOCUS einer 74-Jährigen aus Dinklage. Hierdurch entstand Sachschaden am Heck in Höhe von 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Lohne - tragischer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten, einer schwer verletzen und einer leicht verletzten Person.

Ein 54-jähriger Mann aus Steinfeld befuhr am heutigen Morgen gegen 08.40 Uhr mit seinem PKW die Diepholzer Straße aus Kroge kommend in Fahrtrichtung Steinfelder Straße. Im dortigen Einmündungsbereich Steinfelder Straße/Diepholzer Straße beabsichtigte er, nach links auf die Landesstraße L846 in Richtung Steinfeld abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW einer 49-Jährigen aus Lohne, die gemeinsam mit einer 20-jährigen Beifahrerin, ebenfalls wohnhaft in Lohne, die Steinfelder Straße aus Lohne kommend in Fahrtrichtung Steinfeld befuhr. Das Fahrzeug des Steinfelders touchierte den PKW der Lohnerin im hinteren linken Fahrzeugbereich, sodass dieser sich um die eigene Achse drehte und vor das Fahrzeug des Steinfelders frontal auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort befand sich in dieser Situation ein 38-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine samt -auflieger, wohnhaft in Melle. Mit in seinem LKW saß ein 25-jähriger Beifahrer aus Bramsche. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem LKW und dem PKW der Lohnerin. Diese erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der LKW-Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Der Steinfelder erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallstelle musste für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten vollständig und weiträumig abgesperrt werden. Sie wurde um 13.25 Uhr wieder freigegeben. Neben vier Fahrzeugen vom Rettungsdienst und zwei Notarztwagen war auch die Freiwillige Feuerwehr Lohne mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort.

