Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Kiosk

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. November 2023, 16.00 Uhr bis Dienstag, 28. November 2023, 8.10 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einen Kiosk in der Straße Am Stau ein und entwendeten Nahrungsmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. November 2023, zwischen 7.00 Uhr und 15.20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen VW Golf, welcher auf einem Seitenstreifen der Wasserstraße geparkt stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Friesoythe - Verdacht der Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 29. November 2023, gegen 00.30 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der Straße Gewerbepark-Nord in Richtung Lorpuer Straße und übersah den Einmündungsbereich der Lopruer Straße, woraufhin er im Graben zum Stehen kam. Ein Zeuge eilte zum Fahrzeug und stellte dort einen unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer fest und alarmierte die Polizei. Nachdem der Fahrer sich mit dem Pkw nicht aus dem Graben befreien konnte, stieg er aus und flüchtete. Die Polizei konnte kurze Zeit später den tatverdächtigen Fahrer aus Friesoythe an der Wohnanschrift antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Es wurde die Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell