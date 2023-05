Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug mit Bonuspunktesystem

Kaiserslautern (ots)

In zwei Einkaufsmärkten im Stadtgebiet sind in den vergangenen Wochen zwei junge Männer aufgefallen. Sie lösten wiederholt eine hohe Zahl von Punkten eines Bonussystems gegen eine Gutschrift ein. Es lag der Verdacht nahe, dass sie die Bonuspunkte rechtswidrig erlangt hatten. Der entstandene Schaden beträgt aktuell mindestens 1.000 Euro. Am Freitag (5. Mai 2023) nahm die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren vorläufig fest, als sie in einem Supermarkt eine auffallend hohe Punktzahl einlösten. Wie die Verdächtigen an die Punkte gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei vermutet, dass die Punkte aus gehackten Accounts des Bonussystems stammen. Die Verdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Sie blicken einem Strafverfahren entgegen. |erf

