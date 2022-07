Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sachbeschädigungen

Steinheim (ots)

Am 30. 07. 2022 wurden in Steinheim zwei Sachbeschädigungen festgestellt. Zunächst wurde gegen 08.50 h eine entglaste Bushaltestelle am Gymnasium in der Stettiner Straße gemeldet. Hier wird der Sachschaden auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Stadt musste informiert werden, um die völlig zersplitterten Scheiben zu entsorgen.

Gegen 17.40 h wurde dann eine weitere Sachbeschädigung gemeldet. In diesem Fall hatten sich unbekannte Tatverdächtige augenscheinlich durch ein offenes Fenster Zutritt in das Schuldgebäude der Realschule verschafft. Mittels eines ausgeleerten Feuerlöschers wurde dort ein PC samt Monitor beschädigt. Inwieweit noch weitere Schäden durch den entleerten Feuerlöscher entstanden sind, muss noch geklärt werden. Derzeit wird der Schaden auf mindestens 300 Euro taxiert. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter Tel.: 05271-9620. / Wo.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell