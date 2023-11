Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf / Vechta - Tatverdächtiger Jugendlicher fällt mehrfach auf

Am Dienstagvormittag, 28. November 2023 verübte ein Jugendlicher aus Vechta mehrere Straftaten im Nahbereich des Holdorfer Bahnhofs. Hier trat er Pkw-Außenspiegel ab und beleidigte eine Frau, nahm einen massiven Granitstein aus einer Beeteinfassung und warf diesen in die Heckscheibe eines Pkw.

In der Straße An der Bahn konnte er von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Da durch den Tatverdächtigen Drogenkonsum eingeräumt wurde, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen 15.10 Uhr, kam es dann zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter in der Diepholzer Straße in Vechta. Als der jugendliche Tatverdächtige nach der Sachverhaltsaufnahme zum Lebensmitteldiscounter zurückkehrte, beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten mit einer Holzlatte. Nach mehrfacher Aufforderung warf er schließlich die Holzlatte weg. Es wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er nachkam.

Vechta - Diebstahl von Fahrradleuchten

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23. November 2023, 8.19 Uhr, und Dienstag, 28. November 2023, 21.10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Front- und Rückleuchte samt Halterung von einem Fahrrad, welches in der Mobilitätsstation stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Einbruch in Partyhütte

In der Zeit zwischen 25. November 2023, 9.00 Uhr, und Dienstag, 28. November 2023, 9.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Partyhütte in der Dinklager Landstraße ein und entwendeten Alkohol, eine Musikanlage, einen Elektrogrill, einen Heizlüfter und zwei Gasflaschen. Darüber hinaus kam es zu Sachbeschädigungen auf dem Gelände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 24. November 2023, 17.00 Uhr, und Montag, 27. November 2023, 7.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Rollladenhalterungen an der Außenfassade einer Schule im Philosophenweg und riss sie aus der Mauer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

Am Samstag, 25. November 2023, zwischen 17.15 Uhr und 19.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Dacia Sandero, welcher in der Burgstraße auf einem Grundstück stand. Dabei entstand Sachschaden am Stoßfänger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 27. November 2023,13.30 Uhr, und Dienstag, 28. November 2023, 7.30 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person einen Stein in die Fensterscheibe eines Bauwagens, welcher auf einem Spielplatz einer Kita im Hopener Wald steht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 27. November 2023, 16.05 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Bakum die Harmer Straße in Bakum mit einem Pkw, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem war das Fahrzeug weder zugelassen, noch versichert, noch versteuert. Die Kennzeichen des Pkw wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten/Diebstahl/Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Montag, den 27. November 2023, 16.30 Uhr bis Dienstag, 28. November 2023, 06.45 Uhr wurde von unbekannten Personen eine vor dem Rathaus gehisste israelische Flagge entwendet. Hierbei wurde die Flaggenbefestigung beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 28. November 2023, 23.53 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw den Visbeker Damm, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. November 2023, zwischen 8.30 Uhr und 12.45 Uhr, stieß eine bislang unbekannte Person mit einem LKW gegen einen Pkw der Marke Kia, welcher an der Diepholzer Straße stand. Der Wagen wurde im Bereich der linken Hintertür stark beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. November 2023, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr wurde an der Brunkhorststraße, ein dort abgestellter weißer Opel Cascada an der linken Fahrertür sowie am Kotflügel durch eine unbekannte Person beim Ein- und Aussteigen mit der Fahrertür beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 27. November 2023, gegen 16.48 Uhr, fuhren eine 23-jährige Autofahrerin aus Lohne und ein jugendlicher Fahrradfahrer aus Lohne parallel auf der Fahrbahn und dem Radweg der Bakumer Straße in Richtung Vechta. Der auf der falschen Seite fahrende Radfahrer wollte auf Höhe der Rosenstraße weiter geradeaus fahren. Dabei kam es zu Kollision mit der nach links in die Rosenstraße abbiegende Autofahrerin aus Lohne. Im Nachgang stellte der Jugendliche fest, dass er leicht verletzt ist.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 28. November 2023, 17.05 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Drebber mit einem Pkw die Bakumer Straße in Richtung Vechtaer Straße. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta befuhr die Harmer Straße in Richtung Vechtaer Straße. Beim Linksabbiegen kollidierte der 25-Jährige mit dem 58-jährigen Fahrzeugführer. Bei dem Unfall wurde der 25-jährige Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

