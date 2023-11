Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Einbruch in Kiosk In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. November 2023, 16.00 Uhr bis Dienstag, 28. November 2023, 8.10 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in einen Kiosk in der Straße Am Stau ein und entwendeten Nahrungsmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen. Friesoythe - Verkehrsunfallflucht Am Dienstag, 28. November 2023, ...

