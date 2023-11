Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Geldbörsendiebstahl

Am Mittwoch, 29. November 2023, zwischen 10.40 Uhr und 10.50 Uhr, wurde ein 83-jähriger Mann nach dem Verlassen einer Bankfiliale in der Falkenrotter Straße von einem unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Anschließend entfernte sich die Person mit einem Fahrrad. Kurze Zeit später bemerkte er, dass seine Geldbörse entwendet wurde. Der Unbekannte soll ca. 180-185cm groß gewesen sein und trug eine hellgraue Winterjacke und hatte einen leichten Bartansatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 28. November 2023, 22.45 Uhr und Mittwoch, 29. November 2023, 12.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen das verschlossen abgestellte Pedelec der Marke Prophete Entdecker. Es stand zu diesem Zeitpunkt im Jugendherbergsweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines E-Scooters

Am Dienstag, 28. November 2023, zwischen 14.00 Uhr und 22.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter der Marke Max G30D II, welcher verschlossen auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Großen Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 29. November 2023, 16.56 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Visbek mit einem Pkw die Rechterfelder Straße in Visbek, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 29. November 2023, 22.13 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mann mit einem Pkw die Straße Erlte, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 24. November 2023, zwischen 10.00 Uhr und 11.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Parken mit einem Pkw eine Münzwechselanlage auf einem Parkplatz in der Großen Straße. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 29. November 2023, 17.15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Großenkneten mit einem Pkw die Straße An der Christoph-Bernhard-Bastei. Als der 35-Jährige in die Kreuzung an der Kolpingstraße einfahren wollte, kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 85-jährigen Pkw-Fahrer aus Vechta. Durch den Unfall wurden beide Beteiligten leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 29. November 2023, gegen 20.10 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Lohne auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Richtung Keetstraße. Ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne fuhr über einen dortigen Fußgängerüberweg des Parkplatzes aus Richtung Einkaufsmarkt kommend. Es kam zum Zusammenstoß des Autofahrers mit dem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

