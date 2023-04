Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Saarburg (ots)

Am Sonntag, den 23.04.2023, zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr wurde ein roter VW Polo am Pferdemarkt in Saarburg großflächig beschädigt. Der bislang unbekannte Täter benutzte vermutlich einen spitzen Gegenstand, um den Lack des PKW mit mehreren Kratzern zu versehen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 4.000 Euro belaufen. Wer im o.g. Zeitraum das Tatgeschehen beobachtet hat oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Saarburg unter Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

