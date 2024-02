Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Dieb in Haft

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 19-Jähriger am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr die Fahrgeschwindigkeit seines VW Polo auf der B 29 zwischen Oberalfingen und Immenhofen verringern. Dies erkannte ein 28-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Benz auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr eine 28-Jährige am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr mit ihrem Ford auf die Ulmer Straße ein. Dabei übersah sie den VW Passat eines 37-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 7000 Euro.

Aalen: Aufahrunfall nach technischem Defekt

Aufgrund eines technischen Defektes leitete der VW eines 34-Jährigen am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der Friedhofstraße eine Notbremsung ein. Ein 50-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit seinem Seat auf. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Einparken ihres VW Tiguan beschädigte eine 41-Jährige am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr einen in der Oberen Brühlstraße abgestellten VW Golf, wobei sie einen Sachschaden von rund 5500 Euro verursachte.

Böbingen: Diebstahl - mutmaßlicher Täter in Haft

Kurz vor 10 Uhr am Montagmorgen läutete ein 54-Jähriger an der Haustüre eines 86-Jährigen in der Schönhardter Straße und bettelte um Geld. Als der 86-Jährige in seine Wohnung ging, folgte ihm der Mann in die Küche und griff hier offenbar zielgerichtet nach der Geldbörse des Seniors. Aus dieser entnahm er das vorgefundene Bargeld, ehe er fluchtartig das Haus verließ. Der 54-Jährige wurde in Tatortnähe vorläufig festgenommen. Da gegen den Mann Haftbefehl wegen gleichgelagerter Delikte bestand, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

