Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am 18. Januar, gegen 0.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die K26 von Schönau vor dem Walde in Richtung Georgenthal. In einer dort befindlichen Linkskurve kam der Fahrzeugführer offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einer Straßenlaterne sowie einer Hecke eines Grundstückes. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Wie die Ermittlungen ergaben, könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Ford Transit gehandelt haben. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0015329/2024) entgegen. (jd)

