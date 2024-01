Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt- Zeugensuche

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Alle vier Reifen eines in einer Grundstückszufahrt im Bereich Marktplatz geparkter Daimler Dodge wurden durch einen oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen dem 19. Januar, 23.30 Uhr und gestern, 18.30 Uhr beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird mit 400 Euro beziffert. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0018080/2024) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell