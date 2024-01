Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Breslauer Straße; Tatzeit: zwischen 03.01.2024, 22.00 Uhr, und 04.01.2024, 12.00 Uhr; Bisher unbekannte Täter versuchten gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus auf der Breslauer Straße einzudringen. Hebelspuren an mehreren Außentüren zeugten vom Vorhaben der Täter. Zu dem Geschehen kam es zwischen dem 03.01.2024, 22.00 Uhr, und 04.01.2024, 12.00 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt ...

