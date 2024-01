Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Raubüberfall auf Spielhalle

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Borkener Damm;

Tatzeit: 05.01.2024, ca. 00.30 Uhr;

In der Nacht zu Freitag betraten zwei maskierte Unbekannte gegen 0.30 Uhr eine Spielhalle am Borkener Damm in Gescher. Einer der Täter forderte die 59-jährige Angestellte dazu auf, Kasse und Tresor zu öffnen. Dabei bedrohte er sie mit einem Fleischermesser mit braunem Griff. Der Räuber entnahm der Kasse Bargeld. Daraufhin flüchtete er gemeinsam mit seiner Komplizin, die einen blauen Müllbeutel bei sich trug, durch den Hintereingang der Spielhalle über den Südlohner Damm in Richtung Stationsweg. Zu den beiden Tatverdächtigen liegen folgende Beschreibungen vor. Erste Person: männlich, normale Statur, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, akzentfrei deutschsprechend. Zweite Person: weiblich, normale Statur, 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß. Beide waren schwarz gekleidet, trugen schwarze Handschuhe und eine schwarze Gesichtsmaske mit Sehschlitzen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

