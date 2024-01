Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen im Straßenverkehr

Gronau (ots)

Kontrollorte: Gronau, a.) Losserstraße und b.) Enscheder Straße;

Kontrollzeiten: 03.01.24, a.) 17.00 Uhr und b.) 19.50 Uhr;

Gleich in zwei Fällen fielen am Mittwoch in Gronau Autofahrer auf, die unter Drogeneinwirkung standen. Ein 33-Jähriger wurde gegen 17.00 Uhr auf der Losser Straße kontrolliert und ein 25-Jähriger gegen 19.50 Uhr auf der Enscheder Straße. Die Beamten untersagten jeweils die Weiterfahrt und leiteten Bußgeldverfahren ein. In diesem Rahmen entnahm ein Arzt den beiden Männern eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können.

Für die Verkehrsordnungswidrigkeit (Fahren unter Drogeneinfluss) ist ein Bußgeld in einer Höhe von mindestens 500 Euro vorgesehen, zudem zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei" und ein einmonatiges Fahrverbot. Im Wiederholungsfall erhöht sich das Fahrverbot auf drei Monate und das Bußgeld im ersten Wiederholungsfall auf 1.000 Euro und anschließend auf 1.500 Euro. Auch die Kosten für den Arzt und das Drogengutachten muss der Betroffene bezahlen.

Inhaber einer Fahrerlaubnis auf Probe werden zudem zur Teilnahme an einem kostenpflichtigen Aufbauseminar verpflichtet. (fr)

