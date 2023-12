Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Frau auf REWE-Parkplatz angefahren - PKW flüchtig

Kirn, Kallenfelser Straße (ots)

Am Vormittag des 20.12.2023 ereignete sich auf dem REWE-Parkplatz in der Kallenfelser Straße in Kirn eine Verkehrsunfallflucht bei der eine Frau leichtverletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die geschädigte Frau mit ihrem Kinderwagen gegen 10:00 Uhr fußläufig auf dem Supermarkt-Parkplatz, als sich ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit von hinten näherte. Im Vorbeifahren touchierte das Fahrzeug die Frau an der rechten Hüfte, sodass diese leichtverletzt wurde. Glücklichen Umständen zufolge blieb das im Kinderwagen befindliche Kind unverletzt. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß mit quietschenden Reifen in Richtung Dominikstraße von dem Parkplatz. Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben und Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug und/oder dem/der Fahrzeugführer/in machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.

