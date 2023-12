POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots) - Der Polizei Kirn wurde am 15.12.2023 im Laufe des Vormittages die Entwendung eines Quads in den Farben dunkelblau / schwarz gemeldet. In der Zeit ab ca. 7.00 Uhr wurde das Fahrzeug auf einem Schotterparkplatz an der Ecke Meddersheimer Straße / Dammstraße (direkt an der Bahnlinie) in Bad Sobernheim geparkt. Bei Rückkehr an sein Fahrzeug gegen 14.00 Uhr habe der Eigentümer festgestellt, dass Unbekannte das mittels Lenkerschloss gesicherte Quad ...

