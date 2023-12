Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Überschlag

Bad Sobernheim (ots)

Am Freitag, den 15.12.2023, ereignete sich gegen 18.25 Uhr auf der K20 bei Bad Sobernheim ein Verkehrsunfall. Hierbei verlor der 18jährige Fahrer eines Nissan im Kurvenbereich in der Nähe der Maasberg - Therme vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW geriet daher von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde vermutlich nur leicht verletzt, er wurde zur Abklärung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus nach Bad Kreuznach verbracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde von einem örtlichen Abschleppunternehmen geborgen.

