POL-PIKIR: Unter Alkoholeinfluss auf der B41

Odernheim am Glan (ots) - In der Nacht zum Freitag kam es in der Ortslage von Odernheim zu Diebstählen aus geparkten, unverschlossenen Fahrzeugen. Ein Tatverdächtiger konnte durch die Polizei ermittelt werden. Personen, welche möglicherweise ebenfalls von der Tatserie betroffen sind oder anderweitig Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

