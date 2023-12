Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bad Sobernheim (ots)

Am 15.12.2023 gegen 21.45 Uhr befuhr der 71jährige Fahrer eines PKW Opel in Bad Sobernheim die Staudernheimer Straße in Fahrtrichtung Staudernheim. Aufgrund Alkoholkonsums kam er zunächst nach rechts auf den Gehweg und streifte hier eine 13jährige Fußgängerin, welche dort in einer Kleingruppe unterwegs war. Die Fußgängerin blieb glücklicherweise unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne Weiteres in Richtung Staudernheim fort, stieß jedoch bereits wenige Meter weiter gegen einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Sowohl an dem Opel des 71jährigen, wie auch an dem geparkten Fahrzeug entstand hierbei erheblicher Sachschaden. Auch jetzt setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Staudernheim nochmals fort, konnte jedoch von einem Zeugen in einer nahegelegenen Hofeinfahrt festgestellt und bis zum Eintreffen der Polizei, wenige Minuten später, festgehalten werden. Bei dem 71jährigen Fahrer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf. Der 71jährige hat sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdungen sowie einer Verkehrsunfallflucht zu verantworten. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7000 Euro. Das geparkte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Aufgrund einer Vielzahl an frischen Beschädigungen an dem PKW des Unfallverursachers kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es noch weitere Geschädigte im Bereich Bad Sobernheim gibt. Zeugen bzw. mögliche Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

