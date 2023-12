Polizei Düsseldorf

POL-D: Attraktive und sichere Innenstadt zur Weihnachtszeit - Polizeilicher Verkehrseinsatz am zweiten Adventssamstag - Hohes Besucheraufkommen - Friedliche Stimmung

Düsseldorf (ots)

Am Samstag vor dem zweiten Advent war die Düsseldorfer Innenstadt, trotz des schlechten Wetters, gut besucht. Ab 15:00 Uhr füllten sich die Märkte im Bereich der Altstadt und des Kö-Bogens sowie der Bereich rund um die Eisfläche deutlich. Die Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen waren stark frequentiert. Die Stimmung der Besucher war, laut Angaben des Einsatzeiters, friedlich.

Die Parkhäuser in Altstadtnähe waren bereits am frühen Nachmittag ausgelastet. Durch den starken Individualverkehr kam es zu massiven Verkehrsstörungen im Innenstadtbereich. Aufgrund der Auslastung der Parkhäuser und den dadurch entstandenen Rückstau in den Zufahrtsbereichen kam der Verkehr in weiten Teilen rund um die Weihnachtsmarktbereiche zum Erliegen. Mit verschiedenen Maßnahmen, insbesondere im Bereich des Kö-Bogen-Tunnels, entlasteten die Beamtinnen und Beamten den Verkehr.

Die Bussituation im Bereich der Fritz-Roeber-Straße/Unteres Rheinwerft war insgesamt herausfordernd. Mit den über 240 angemeldeten Reisebussen, welche teilweise auf die vorgeplanten Busparkplätze geleitet werden mussten, waren die Polizisten dauerbeschäftigt.

Die gemeinsamen Streifen mit den niederländischen Polizistinnen und Polizisten stieß, wie in den vergangenen Jahren, auf eine große positive Resonanz.

