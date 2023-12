Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Verkehrsunfallflucht auf der A 44 bei Düsseldorf - 26-Jähriger stirbt im Krankenhaus - Polizei fahndet nach Range Rover - EK "Rover" bittet dringend um Mithilfe

Unsere Pressemeldung von Montag, 4. Dezember 2023:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5664105

In der Nacht zu heute starb der 26-Jährige aus Kalkar in einem Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Ein bislang Unbekannter hatte den Mann auf der A 44 bei Düsseldorf angefahren und war im Anschluss geflüchtet, ohne sich um den lebensgefährlich Verletzten zu kümmern.

Die Düsseldorfer Polizei hatte bereits gestern eine Ermittlungskommission ("EK Rover") gegründet und auf Hochtouren ermittelt. Die Beamtinnen und Beamten wenden sich nun mit Details zum flüchtigen Fahrzeug an die Öffentlichkeit und bitten um Mithilfe.

Bei dem unfallbeteiligten Pkw handelt es sich um einen Range Rover Sport SVR in der Farbe Anthrazit. Das Fahrzeug muss an der rechtsseitigen Front beschädigt sein.

Wer Angaben zu dem Pkw und/oder Fahrer machen kann, wendet sich bitte an die "EK Rover" unter Telefon 0211-8700.

