Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - U-Bahnhof Nordstraße - Kind eingeklemmt und mitgeschleift - Schwer verletzt ins Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 28. November 16:25 Uhr

Ein neunjähriger Junge hatte sich gestern schwer verletzt, nachdem er sich in einer Tür der U 79 in Richtung Wittlaer (Linie der DVG) eingeklemmt hatte und mehrere Meter von der anfahrenden Bahn mitgeschleift wurde.

Den ersten Ermittlungen zufolge wollte der Neunjährige augenscheinlich noch die U 79 kurz vor der Abfahrt erreichen und griff mit seinem Arm durch die sich schließende Tür in den Innenraum. Als die Bahn anfuhr, steckte der Schüler mit seinem Arm noch in der Tür und wurde einige Meter von der Bahn mitgeschleift und gegen eine Begrenzungstür geschleudert. Fahrgäste in der Bahn hatten geistesgegenwärtig den Bahnfahrer lautstark auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Der Schüler kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Bahnfahrer verletzte sich leicht. Die Ermittlung der Unfallursache dauert an

