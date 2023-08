Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang

Brilon (ots)

Am Dienstag kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Arbeitsunfall in einem Steinbruch in Brilon Rösenbeck. Ein 66jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Paderborn hielt sich mit seinem Lastwagen im Steinbruch auf. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der Lkw bei Ladetätigkeiten um. Der Lkw-Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Fahrerkabine und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch Rettungskräfte geborgen und behandelt. Am Mittwoch verstarb der Verletzte. Die Umstände des Arbeitsunfalls sind noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

