Ulm - Straßenbahn und Auto stoßen zusammen

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstag in Ulm.

Kurz vor 18.20 Uhr fuhr die Straßenbahn in der Neutorstraße in Richtung Neutorbrücke. Aus Richtung Neutorbrücke kam ein 22-Jähriger mit seinem VW. Weder der Autofahrer noch der 53-jährige Straßenbahnfahrer konnten rechtzeitig anhalten. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Bei dem Unfall erlitten der VW-Fahrer und ein 26-jähriger Fahrgast in der Straßenbahn leichte Verletzungen. Rettungskräfte behandelten sie vor Ort. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, könnte eine nicht beachtete Ampel zu dem Unfall geführt haben. Wer der Unfallbeteiligten die Ampel außer Acht ließ, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Straßenbahn konnte wieder fahrbereit gemacht werden. Der VW musste abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

