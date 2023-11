Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Folgemeldung++ Wuppertal-Cronenberg - Tunnel Burgholz - L418 Richtung Düsseldorf - Schwerer Verkehrsunfall - Mehrere Personen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 29. November 2023, 06:55 Uhr

Wie bereits mit Pressemitteilung von heute Morgen 08:20 Uhr berichtet, kam es zu einem schweren Unfall bei Wuppertal-Cronenberg kurz nach dem Tunnel Burgholz in Richtung Düsseldorf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr unmittelbar nach dem Tunnel Burgholz auf schneebedeckter Fahrbahn ein 35-Jähriger aus Wuppertal mit seinem Pkw auf den Pkw eines 65-Jährigen aus Wuppertal auf. Die beiden unfallbeteiligten Autos hielten auf dem rechten Fahrstreifen und beide Fahrer stiegen aus. Ein nachfolgender Fahrzeugführer prallte dann auf den Pkw des 35-Jährigen und schob diesen auf das Fahrzeug des 65-Jährigen. Da sich der 35- und der 65-Jährige zu diesem Zeitpunkt hinter ihren Fahrzeugen befanden, wurden diese dazwischen eingeklemmt. Beide Fahrer mussten mit Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in Krankenhäuser gefahren werden. Zeitweilig konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Auffahrende verletzte sich nach jetzigem Erkenntnisstand leicht. Ein weiterer nachfolgender Pkw eines 49-Jährigen aus Wuppertal konnte der Unfallstelle auf dem rechten Fahrstreifen noch nach links ausweichen. Ein darauffolgender Lkw, besetzt mit einem 21- und einem 32-Jahre alten Rumänen, prallte daraufhin auf den Pkw des 49-Jährigen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden an. Die Richtungsfahrbahn Düsseldorf sowie die Auffahrten Wuppertal-Cronenberg und Universität mussten gesperrt werden. Die Staulänge betrug mehrere Kilometer. Mittlerweile konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell