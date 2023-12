Polizei Düsseldorf

POL-D: "Sichere und attraktive Innenstadt zur Weihnachtszeit" - Erster "Adventssamstag" in der Landeshauptstadt

Düsseldorf (ots)

"Sichere und attraktive Innenstadt zur Weihnachtszeit" - Erster "Adventssamstag" in der Landeshauptstadt - Hohes Besucher- und Fahrzeugaufkommen - Mehrere Demonstrationen - Bislang unauffälliges Altstadtgeschehen

Bei schönstem Wetter waren die Weihnachtsmärkte bereits ab 13:00 Uhr gut besucht. Ab circa 14:00 Uhr füllten sich die Märkte im Bereich der Altstadt und des Corneliusplatzes sowie rund um die Eisfläche an der Kö erheblich.

Bis in die frühen Abendstunden nahm der Besucherstrom stetig zu. Weihnachtsmarktbesucher und Altstadtpublikum bildeten bis in die späten Abendstunden eine große Besuchermenge. "Das Stimmungsbild der Besucherinnen und Besucher war zum ganz großen Teil friedlich und fröhlich. Es gab keine Zwischenfälle", so der Polizei-Einsatzleiter des Weihnachtsmarktes. Die gemeinsamen Streifen mit den niederländischen Polizeibeamtinnen und Beamten stieß bei vielen Besuchern auf positive Resonanz.

Die erwarteten Verkehrsstörungen mit "Weihnachtsmarktbezug" traten schon um 14:00 Uhr auf. Die Parkhäuser waren komplett ausgelastet. Größere Störungen wurden, soweit möglich, durch Polizeikräfte beseitigt. Im Bereich rund um die Altstadt kam es zu erheblichen Stauungen des Verkehrs. Auch hier wurde durch den gezielten Einsatz der Kradfahrer jederzeit agiert, um diese schnellstmöglich zu beseitigen.

Ab 13:00 Uhr hatte die Einsatzleitung in der Polizeiinspektion Mitte zusätzlich mehrere Demonstrationen (Aufzüge und Kundgebungen) im Innenstadtbereich zu bewältigen. Alle Versammlungen verliefen ohne bislang bekannt gewordene größere Zwischenfälle oder besondere Vorkommnisse.

Entlang der Zugwege und im Bereich der Kundgebungen kam es durch die notwendigen Verkehrsmaßnahmen im Individualverkehr und im ÖPNV zwischen 13:00 Uhr und 17:30 Uhr zeitweise zu eheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

