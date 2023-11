Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zahlreiche Fahrräder beschlagnahmt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag meldete eine 58-Jährige den Diebstahl ihres E-Bikes. Da sie das Rad mit einem Tracker gesichert hatte, konnte dieses durch Polizeikräfte im Stadtteil Süd geortet werden. Vor Ort stand das E-Bike im Hinterhof eines Hauses. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurden die Polizeikräfte dank eines Zeugenhinweises auf einen Bewohner des Hauses, einen 42-Jährigen, aufmerksam. Dieser, sowie ein weiterer 42-jähriger Mann, seien in der Vergangenheit bereits mehrfach beobachtet worden, wie sie Räder in den Hinterhof geschoben hätten. Die beiden Männer konnten im Haus angetroffen werden. In der Wohnung befanden sich zahlreiche Fahrräder, E-Bikes, Fahrradteile und Werkzeuge. Für keinen der Gegenstände konnte die 42-Jährigen einen Eigentumsnachweis erbringen, weshalb diese beschlagnahmt wurden. Sichergestellt wurde außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Auch in der Wohnung des anderen 42-Jährigen wurde kurz darauf bei einer Durchsuchung zahlreiche Räder sowie Zubehör beschlagnahmt.

