Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hinweise erbeten - Unfallflucht in der Mundenheimer Straße

Ludwigshafen (ots)

Eine Zeugin beobachtete gestern, 05.11.2023 gegen 21:30 Uhr, wie ein Auto stark beschleunigte und von der Hohlbeinstraße in die Mundenheimer Straße abbog. Kurz darauf hörte sie aus der Mundenheimer Straße einen lauten Knall. Als sie nachsehen wollte, sei das Auto nicht mehr zu sehen gewesen. Am Straßenrand (kurz vor der Einbiegung in die Rubensstraße) stand jedoch ein sehr stark beschädigter parkender MINI einer 51-Jährigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die unbekannte Person mit ihrem Auto in die linke Fahrzeugseite des parkenden MINI und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Das Auto der 51-Jährigen wurde hierdurch stark beschädigt (geschätzter Sachschaden etwa 4.500 Euro). Auch am Auto der unbekannten Person dürfte Sachschaden entstanden sein.

Haben auch Sie den Unfall beobachtet und können Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall sofort die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell