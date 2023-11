Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen - Hemshof (ots)

Am Samstag (04.11.2023) gegen 13:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rohrlachstraße. Der 25-jährige BMW-Fahrer aus Ludwigshafen wollte am rechten Fahrbahnrand kurzzeitig halten. Hinter dem BMW-Fahrer fuhr der 35-jährige Alfa-Romeo-Fahrer, welcher die Situation falsch einschätzte und hierdurch auf den BMW auffuhr. Es entstand geringer Sachschaden im Gesamtwert von ca. 100EUR. Als der BMW-Fahrer die Polizei zwecks Verkehrsunfallaufnahme hinzuziehen wollte, flüchtete der Alfa-Romeo-Fahrer von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Durch die Polizei konnte er kurz nach Mitteilung schnell ermittelt werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund Alkoholgenuss eingeleitet und dessen Führerschein sichergestellt. Weitere Zeugenhinweise zu dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

