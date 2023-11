Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Dachterrasse eines Rohbaugebäudes

Beindersheim (ots)

In der Danziger Straße kam es aus bislang ungeklärter Ursache am 05.11.2023 gegen 03.00 Uhr, zum Brand einer Dachterrasse eines unbewohnten Rohbaus. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern weiter an.

