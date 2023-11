Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall aufgrund Aquaplaning

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Am Samstagabend, den 04.11.2023, verlor ein 25-jähriger Fahrer, der die Großwiesenstraße von Ludwigshafen in Richtung Altrip befuhr, in der "Rehbachkurve" aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über seinen Pkw. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und rutschte die etwa ein Meter tiefe Böschung hinab. Hierbei beschädigte er einen Leitpfosten und ein dort verlegtes Heißluftrohr. Der Pkw blieb augenscheinlich unbeschädigt, musste aber durch ein Abschleppunternehmen aus der Böschung geborgen werden.

