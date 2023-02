Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Angebranntes Essen führt zu Feuerwehreinsatz

Konstanz (ots)

Angebranntes Essen und ein dadurch ausgelöster Rauchmelder haben am Freitag, gegen 11.20 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz in der Tägermoosstraße geführt. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses bereitete Mittagessen zu und begab sich währenddessen in den Keller des Gebäudes. Zwischenzeitlich brannte das Essen auf dem noch eingeschalteten Herd an. Dabei entstandener Qualm zog durch die offene Wohnungstür in das Treppenhaus und löste einen Brandmelder aus. Die mit drei Fahrzeugen und sieben Mann eintreffende Feuerwehr musste keine Löschmaßnahmen durchführen. Es musste lediglich das Treppenhaus und die Wohnung durchgelüftet werden.

