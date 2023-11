POL-PPRP: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (02.11.2023) gegen 14:45 Uhr fuhr eine 68-jährige Autofahrerin an der Ampel auf ein vor ihr abbremsendes Auto auf. Der 59-jährige Fahrer des vorausfahrenden Autos wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

