POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Einfamilienhaus

Reken (ots) - Unfallort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße, oder Groß Reken, Neue Mitte; Unfallzeit: 03.01.2024, zwischen 05.25 Uhr und 20.00 Uhr; Ein geparktes Auto angefahren hat ein Unbekannter am Mittwoch in Reken. Ob der graue Opel auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Bahnhof Reken oder auf dem Parkplatz eines Verbrauchsmarktes in Groß Reken beschädigt wurde, ist bislang unklar. Der Unfall ereignete sich ...

