POL Schwaben Nord: Supermarkt angegangen

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am vergangenen Samstag (18.11.2023) in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Von-Bering-Straße ein. Bereits am Freitag (17.11.2023) sprach eine bislang unbekannte Frau den Wohnungseigentümer in der Innenstadt an und bettelte um Geld. Bei einem Treffen in der Wohnung übergab der Wohnungseigentümer zunächst Bargeld ...

mehr