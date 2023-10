POL-MA: Heidelberg: E-Scooter im Wert von über 900 Euro entwendet

Wiesloch (ots) - Am Montagmittag gegen 13:30 Uhr geriet ein Baustellenlastwagen im Bereich des Quartiers am Bach aufgrund eines geplatzten Hydraulikschlauchs in Vollbrand. Das auslaufende Hydrauliköl kam in Kontakt mit einem erhitzten Fahrzeugteil und entzündete sich so. Die freiwillige Feuerwehr Wiesloch, welche sich mit fünf Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz ...

