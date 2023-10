Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: LKW fängt Feuer und brennt aus

Wiesloch (ots)

Am Montagmittag gegen 13:30 Uhr geriet ein Baustellenlastwagen im Bereich des Quartiers am Bach aufgrund eines geplatzten Hydraulikschlauchs in Vollbrand. Das auslaufende Hydrauliköl kam in Kontakt mit einem erhitzten Fahrzeugteil und entzündete sich so. Die freiwillige Feuerwehr Wiesloch, welche sich mit fünf Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz befand, konnte das Feuer zügig mittels Löschschaum bekämpfen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe, welche in das Erdreich einzusickern drohten, wurde das Wasserrechtsamt hinzugezogen, welche alle weiteren Schutzmaßnahmen einleiteten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

