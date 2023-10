Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei rettet Jungschwänin

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag meldete gegen 14 Uhr ein Passant eine Gans, welche auf der Zähringer Straße unterwegs sei und keine Anstalten mache, sich in die Lüfte zu erheben. Eine Streife des Polizeireviers Hockenheim konnte das Tier an besagter Örtlichkeit feststellen. Jedoch handelte es sich mitnichten um eine Gans, sondern um eine junge Schwanendame. Sie wies eine Verletzung am Fuß auf, was vermutlich der Grund für ihr Verhalten war. Bevor der Schwänin im Straßenverkehr ein Leid widerfahren konnte, nahm die Streife das Tier in Obhut und gewährleistete, dass sie in tierärztliche Behandlung kam.

