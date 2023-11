POL Schwaben Nord: Auseinandersetzung an Raststätte

Augsburg (ots) - Innenstadt - Ein oder mehrere Unbekannte beschädigen am Sonntag (19.11.2023) in den frühen Morgenstunden mehrere geparkte Fahrzeuge. Dabei entstand hoher Sachschaden. In der Zeit von 02.00 Uhr bis 07.00 Uhr wurden insgesamt neun Fahrzeuge massiv von einem oder mehreren bislang Unbekannten beschädigt. Die Fahrzeuge standen dabei geparkt in der Proviantbachstraße auf Höhe der Hausnummer 30. ...

