POL Schwaben Nord: Einbruch in Hallenbad verursacht hohen Schaden

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (19.11.2023) ging ein bislang unbekannter Täter einen Anwohner körperlich an und entwendete seine Brille in einem Wohnanwesen in der Zimmererstraße. Gegen 11.00 Uhr bemerkte der Anwohner den bislang unbekannten Täter in dem Wohnanwesen, der sich dort offenbar unberechtigt aufhielt. Im weiteren Verlauf schlug der bislang unbekannte Täter dem Anwohner ins Gesicht, ...

mehr