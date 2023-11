POL Schwaben Nord: Auto beschädigt

Augsburg (ots) - Wemding - Wie bereits bekannt, findet an diesem Wochenende (17.-19.11.2023) ein Treffen der sog. "Reichsbürger-Szene" in einem Hotel in Wemding statt. Während es am Freitag keine nennenswerten Vorkommnisse gab, musste die Polizei das Hotel am Samstagabend betreten. Am Samstagnachmittag ging ein Teilnehmer der Veranstaltung vor dem Hotel einen Journalisten körperlich an. Nach bisherigem Stand schlug der ...

mehr