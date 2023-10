POL-PIAZ: Mutmaßlicher Verkehrsunfall zwischen Fahrzeug und Hund

Alzey (ots) - In der Nacht von Dienstag, den 24.10.2023 auf Mittwoch, den 25.10.2023 zwischen 17:50 - 04:30 Uhr kam es in der Albiger Straße in Alzey zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Firmengebäude. Unbekannte Täter hebelten eine Balkontür, ein Fenster sowie die Haupteingangstür auf, sodass sie Zutritt erlangten. Im Innenraum des Gebäudes wurden ...

mehr