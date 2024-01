Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Auto angefahren und geflüchtet

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße, oder Groß Reken, Neue Mitte;

Unfallzeit: 03.01.2024, zwischen 05.25 Uhr und 20.00 Uhr;

Ein geparktes Auto angefahren hat ein Unbekannter am Mittwoch in Reken. Ob der graue Opel auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Bahnhof Reken oder auf dem Parkplatz eines Verbrauchsmarktes in Groß Reken beschädigt wurde, ist bislang unklar. Der Unfall ereignete sich zwischen 05.25 Uhr und 20.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell