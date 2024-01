Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Reken (ots)

Unfallort: Reken, Kreulkerhok;

Unfallzeit: 02.01.2024, ca. 18.55 Uhr;

Ein Unbekannter befuhr am Dienstagabend mit seinem Pkw die L600 von Reken aus in Richtung Heiden, als er mutmaßlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte der Autofahrer Zaunpfähle eines angrenzenden Feldes. Zeugen meldeten ein auf dem Acker stehendes Auto am Kreulkerhok. Der Verursacher hatte sich ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell