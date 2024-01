Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrbahnverengung überfahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Burloer Straße;

Unfallzeit: 02.01.2024, 16.55 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Autofahrerin am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Borken. Als sie gegen 17.00 Uhr die Burloer Straße in Richtung Butenwall befuhr, übersah sie eine Fahrbahnverengung. Sie sei vom Gegenverkehr geblendet worden, so die 79-Jährige. Sie fuhr auf das Grünbeet und kollidierte mit einem Baum. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Da aus dem stark beschädigten Pkw Öl auf die Straße floss, zogen die unfallaufnehmenden Beamtinnen und Beamten die Feuerwehr hinzu. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell