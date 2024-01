Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zwei Autos mit zerstochenen Reifen

Borken (ots)

Tatorte: Borken, Am Geelen Graben und Frankenstraße;

Tatzeit: zwischen 31.12.2023, 17.00 Uhr, und 02.01.2024, 11.30 Uhr;

Mehrere Reifen zweier parkender Pkw zerstochen haben Unbekannte in Borken. Bei einem Fahrzeug an der Frankenstraße waren alle vier Reifen luftleer, bei einem weiteren Fahrzeug auf dem Parkplatz Am Geelen Graben waren drei Reifen drucklos. Zu den Taten kam es zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell