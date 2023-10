Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Großeinsatz für die Feuerwehr Hamburg: Verkehrsunfall mit brennenden Fahrzeugen im Elbtunnel

Hamburg (ots)

Hamburg-Waltershof, 19.10.2023, 09:27 Uhr, Feuer im Tunnel mit mehreren verletzten Personen

Großeinsatz für die Feuerwehr Hamburg:

Am Donnerstagvormittag meldeten Anrufer der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg einen Verkehrsunfall mit einem brennenden PKW in der ersten Röhre des Elbtunnels.

Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin sofort ein Großaufgebot mit mehreren Löschzügen, Rettungs- und Sonderfahrzeugen, darunter auch speziellen Tunnellöschfahrzeugen.

Die Erkundung der ersteintreffenden Rettungskräfte ergab, dass es in der ersten Elbtunnelröhre in Richtung Norden zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW gekommen war, wovon zwei PKW in Vollbrand standen. Drei der Insassen waren zudem verletzt.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr bildete mehrere Einsatzabschnitte, um die verletzten Personen rettungsdienstlich zu versorgen und parallel die Brandbekämpfung der Fahrzeuge einzuleiten.

Die Insassen der verunfallten Fahrzeuge sowie 53 weitere evakuierte Personen wurden rettungsdienstlich gesichtet. Infolge dessen wurden insgesamt sechs leichtverletze Personen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Betreuung der unverletzten Personen erfolgte an einer extra dafür eingerichteten Sammelstelle.

Um 11:11 Uhr waren alle Maßnahmen der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle konnte an die Polizei übergeben werden. Es waren insgesamt 135 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell